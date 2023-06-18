Прогноз погоды в Украине 19 июня

Синоптики назвали два региона, которые завтра может затопить ливнем
В понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какая погода будет 19 июня
Синоптики рассказали, что 19 июня в двух западных областях ожидается ливень с грозой. В частности, во Львовской и Волынской областях соответственно. Это повлияет на температуру воздуха, которая упадет до +15+17°С.
На остальной территории без осадков. Завтра днем на термометрах будет 27-29 °С, а ночью 15-17 °С.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода 19 июня в Киеве
В Киеве и регионе 19 июня ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +19 °С, днем +26 °С.
Погода от Метеопрог 19 июня.
Синоптики говорят, что 19 июня во всех областях будет тепло. Температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. Однако в западных областях и в Киеве возможны небольшие дожди.
Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом.