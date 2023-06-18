Прогноз погоды в Украине 19 июня

Люди под дождем. Фото: google

В понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Какая погода будет 19 июня

Синоптики рассказали, что 19 июня в двух западных областях ожидается ливень с грозой. В частности, во Львовской и Волынской областях соответственно. Это повлияет на температуру воздуха, которая упадет до +15+17°С.

На остальной территории без осадков. Завтра днем на термометрах будет 27-29 °С, а ночью 15-17 °С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 19 июня в Киеве

В Киеве и регионе 19 июня ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью +19 °С, днем +26 °С.

Прогноз погоды в Киеве 19 июня. Фото: meteoprog.com

Погода от Метеопрог 19 июня.

Синоптики говорят, что 19 июня во всех областях будет тепло. Температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. Однако в западных областях и в Киеве возможны небольшие дожди.

Прогноз погоды от Метеопрог. Фото: meteoprog.com

Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом.