Женщина с собачкой прячутся под зонтиком от дождя. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 июня, синоптики прогнозируют похолодание на всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 3 июня

Синоптики сообщают, что похолодание ожидается по всей территории Украины. Кратковременный дождь прогнозируется во всех областях, кроме западных и северных. Днем местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях составляет +6-11°С, на остальной территории — +12-17°С. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях — +17-22°С, а в остальных областях — +23-28°С. На высокогорье Карпат — +3-8°С.

Погода в Украине 3 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в Киевской области кратковременный дождь ожидается лишь ночью. Погода в северных областях днем без осадков, но с переменной облачностью.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6-11°С, днем +17-22°, в Киеве ночью +9-11°С, днем +18-20°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Летняя погода в субботу немного "присядет", — подчеркнула Диденко.

По ее словам, Украину сейчас пересекает атмосферный фронт. В отдельных районах западных, северных и центральных областей возможны дожди и грозы. Диденко рассказала, что в этих частях страны максимальная температура воздуха сегодня будет +17-22 градуса.

Летняя жара ожидается на юго-востоке и в части южных областей, а также в Крыму.

Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины дождь, иногда грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.