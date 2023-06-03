Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, ждать ли сегодня дождей в Украине arrow

Синоптики рассказали, ждать ли сегодня дождей в Украине

3 июня 2023 07:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 3 июня
Женщина с собачкой прячутся под зонтиком от дождя. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 июня, синоптики прогнозируют похолодание на всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 3 июня

Синоптики сообщают, что похолодание ожидается по всей территории Украины. Кратковременный дождь прогнозируется во всех областях, кроме западных и северных. Днем местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях составляет +6-11°С, на остальной территории — +12-17°С. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях — +17-22°С, а в остальных областях — +23-28°С. На высокогорье Карпат — +3-8°С.

Погода в Украине 3 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в Киевской области кратковременный дождь ожидается лишь ночью. Погода в северных областях днем без осадков, но с переменной облачностью.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6-11°С, днем +17-22°, в Киеве ночью +9-11°С, днем +18-20°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Летняя погода в субботу немного "присядет", — подчеркнула Диденко.

По ее словам, Украину сейчас пересекает атмосферный фронт. В отдельных районах западных, северных и центральных областей возможны дожди и грозы. Диденко рассказала, что в этих частях страны максимальная температура воздуха сегодня будет +17-22 градуса.

Летняя жара ожидается на юго-востоке и в части южных областей, а также в Крыму.

Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины дождь, иногда грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас