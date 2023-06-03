Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, чи чекати сьогодні дощів в Україні arrow

Синоптики розповіли, чи чекати сьогодні дощів в Україні

3 червня 2023 07:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 3 червня
Жінка з песиком ховаються під парасолею від дощу. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 3 червня

Синоптики повідомляють, що сьогодні похолодання очікується по всій території Україні. Короткочасний дощ прогнозують в усіх областях, крім західних та північних. Вдень місцями грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у західних та північних областях становить +6-11°С, на решті території — +12-17°С. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях — +17-22°С, а в решти областей — +23-28°С. На високогір'ї Карпат — +3-8°С.

Погода по Україні 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Сьогодні на Київщині короткочасний дощ очікується лише вночі. Вдень без опадів, але з мінливою хмарністю.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +6-11°С, вдень +17-22°, у Києві вночі +9-11°С, вдень +18-20°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Літня погода у суботу трохи "присяде", — наголосила Діденко.

За її словами, Україну наразі перетинає атмосферний фронт. В окремих районах західних, північних та центральних областей можливі дощі та грози. Діденко розповіла, що в цих частинах країни максимальна температура повітря сьогодні буде +17-22 градуси.

Літня спека очікується на південному сході та у частині південних областей, а також в Криму. 

Нагадаємо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично у містах України буде дощ, іноді грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB