Жінка з песиком ховаються під парасолею від дощу. Фото: УНІАН

Сьогодні, 3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 3 червня

Синоптики повідомляють, що сьогодні похолодання очікується по всій території Україні. Короткочасний дощ прогнозують в усіх областях, крім західних та північних. Вдень місцями грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у західних та північних областях становить +6-11°С, на решті території — +12-17°С. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях — +17-22°С, а в решти областей — +23-28°С. На високогір'ї Карпат — +3-8°С.

Погода по Україні 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Сьогодні на Київщині короткочасний дощ очікується лише вночі. Вдень без опадів, але з мінливою хмарністю.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +6-11°С, вдень +17-22°, у Києві вночі +9-11°С, вдень +18-20°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Літня погода у суботу трохи "присяде", — наголосила Діденко.

За її словами, Україну наразі перетинає атмосферний фронт. В окремих районах західних, північних та центральних областей можливі дощі та грози. Діденко розповіла, що в цих частинах країни максимальна температура повітря сьогодні буде +17-22 градуси.

Літня спека очікується на південному сході та у частині південних областей, а також в Криму.

Нагадаємо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично у містах України буде дощ, іноді грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.