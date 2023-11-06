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Синоптики рассказали, будет ли завтра тепло в Киеве и области

6 ноября 2023 19:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Киеве и области 7 октября — прогноз Укргидрометцентра.
Один из осенних дней в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В столице завтра, 7 ноября, синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью без существенных осадков. Высокая температура воздуха достигнет отметки в +13 ºС.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 7 ноября

Завтра в столице синоптики не прогнозируют дожди. В течение всего дня в столице переменная облачность, будет доминировать юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — +6...+8ºС;
  • днем — +13...+15ºС.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью — +3...+8ºС;
  • днем — +11...+16ºС.
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По данным Sinoptik.ua, завтра в столице ожидается без осадков, утром будет солнечная погода. Температура воздуха в течение суток +8...+15ºС.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр предупредил о завтрашних дождях в Закарпатье и в Карпатах. В тоже время солнечная и относительная теплая погода завтра будет доминировать в Одессе.

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