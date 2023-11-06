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Синоптики розповіли, чи буде завтра тепло в Києві та області

6 листопада 2023 19:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Києві та області 7 жовтня — прогноз Укргідрометцентру
Один з осінніх днів у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У столиці завтра, 7 листопада, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю без істотних опадів. Найвища температура повітря сягне відмітки у +13 ºС.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Завтра у столиці синоптики не прогнозують дощів. Протягом усього дня у столиці буде мінлива хмарність, домінуватиме південно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +6...+8ºС;
  • вдень — +13...+15ºС.

 Температура повітря у Київській області:

  • вночі — +3...+8ºС;
  • вдень — +11...+16ºС.
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За даними Sinoptik.ua, завтра у столиці очікується без опадів, вранці буде сонячна погода. Температура повітря протягом доби +8...+15ºС.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив про завтрашні дощі на Закарпатті та в Карпатах. Натомість сонячна та відносна тепла погода завтра домінуватиме в Одесі. 

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