Погода в Києві та області 7 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Один з осінніх днів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У столиці завтра, 7 листопада, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю без істотних опадів. Найвища температура повітря сягне відмітки у +13 ºС.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області 7 листопада

Завтра у столиці синоптики не прогнозують дощів. Протягом усього дня у столиці буде мінлива хмарність, домінуватиме південно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі — +6...+8ºС;

вдень — +13...+15ºС.

Температура повітря у Київській області:

вночі — +3...+8ºС;

вдень — +11...+16ºС.

Caption

За даними Sinoptik.ua, завтра у столиці очікується без опадів, вранці буде сонячна погода. Температура повітря протягом доби +8...+15ºС.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив про завтрашні дощі на Закарпатті та в Карпатах. Натомість сонячна та відносна тепла погода завтра домінуватиме в Одесі.