Погода в Києві та області 7 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, чи буде завтра тепло в Києві та області
У столиці завтра, 7 листопада, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю без істотних опадів. Найвища температура повітря сягне відмітки у +13 ºС.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 7 листопада
Завтра у столиці синоптики не прогнозують дощів. Протягом усього дня у столиці буде мінлива хмарність, домінуватиме південно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +6...+8ºС;
- вдень — +13...+15ºС.
Температура повітря у Київській області:
- вночі — +3...+8ºС;
- вдень — +11...+16ºС.
За даними Sinoptik.ua, завтра у столиці очікується без опадів, вранці буде сонячна погода. Температура повітря протягом доби +8...+15ºС.
Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив про завтрашні дощі на Закарпатті та в Карпатах. Натомість сонячна та відносна тепла погода завтра домінуватиме в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!