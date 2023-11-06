Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Жінка тримає зламану парасолю внаслідок негоди. Фото: Слово і Діло

Завтра, 7 листопада, в Україні очікують дощі в деяких регіонах. Зокрема, йдеться про Закарпаття та Карпати. Там же й місцями можливі пориви вітру 15-20м/с.

Про це пише Укргідрометцентр.

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Завтра вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Україні, переважно без опадів. Лише на Закарпатті та в Карпатах очікується дощ.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +3...+8°С, на узбережжі морів +10...+12°С; вдень +11...+16°С, у південній частині +15...+20°С, в Карпатах +5...+10°С.

Прогноз погоди на 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про зміну гідрологічної ситуації

"5-6 листопада на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води (над фактичними рівнями станом на 8 год 5 листопада) на 0,3 – 1,2 м в межах річищ, без загрози негативних наслідків", — зазначають в Укргідрометцентрі.

Зміна гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що за даними сайту Meteoprog, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20°С.