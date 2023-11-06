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Синоптики предупреждают о мощном ветре – какой регион в опасности

6 ноября 2023 18:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні
Женщина держит сломанный зонтик из-за непогоды. Фото: Слово и Дело
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 7 ноября, в Украине ожидается дождь в некоторых регионах. В частности, речь идет о Закарпатье и Карпатах. Там же местами возможны порывы ветра 15-20м/с.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 ноября

Завтра днем синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине, преимущественно без осадков. Только в Закарпатье и в Карпатах ожидается дождь.

  • Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +3...+8°С, на побережье морей +10...+12°С; днем +11...+16°С, в южной части +15...+20°С, в Карпатах +5...+10°С.
погода в Украине 7 ноября
Прогноз погоды на 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

"5-6 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над фактическими уровнями по состоянию на 8 ч 5 ноября) на 0,3 - 1,2 м в пределах русл, без угрозы негативных последствий", - отмечают в Укргидрометцентре.

изменение гидрологической ситуации
Смена гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что по данным сайта Meteoprog, в ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20°С.

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