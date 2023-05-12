Синоптики прогнозують тепло по Україні

Синоптики прогнозируют тепло по Украине: кое-где будет дождь
Синоптики сделали новый прогноз погоды на 13 мая. В субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине на 13 мая
Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, переменную облачность. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине:
- ночью по Украине 6-11°С тепла
- на побережье морей ночью ожидается 9-14°С тепла
- днем по Украине 18-23°С
- в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°С тепла днем
- на высокогорье Карпат ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11°С
Прогноз погоды по Киевской области
Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью 6-11°С
- днем 18-23°С
- в Киеве ночью 9-11°С, днем 20-22°С
Пожарная опасность в Киевской области
Исследователи предупреждают, что 13-15 мая в Киевской области и столице чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.