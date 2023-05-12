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Синоптики прогнозируют тепло по Украине: кое-где будет дождь

12 мая 2023 14:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики прогнозують тепло по Україні
Женщины гуляют по солнечному Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики сделали новый прогноз погоды на 13 мая. В субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 13 мая

Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, переменную облачность. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине:

  • ночью по Украине 6-11°С тепла
  • на побережье морей ночью ожидается 9-14°С тепла
  • днем по Украине 18-23°С
  • в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°С тепла днем
  • на высокогорье Карпат ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11°С
погода
Прогноз погоды по Украине на 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области:

  • ночью 6-11°С
  • днем 18-23°С
  • в Киеве ночью 9-11°С, днем 20-22°С

Пожарная опасность в Киевской области

Исследователи предупреждают, что 13-15 мая в Киевской области и столице чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.

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