Синоптики прогнозують тепло по Україні: подекуди дощитиме
Синоптики зробили новий прогноз погоди на 13 травня. У суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні на 13 травня
Синоптики прогнозують у суботу, 13 травня, мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по Україні очікується:
- вночі по Україні 6-11°С тепла
- на узбережжі морів вночі очікується 9-14°С тепла
- вдень по Україні 18-23°С
- на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°С тепла вдень
- на високогір'ї Карпат вночі 0-5°С тепла, вдень 6-11°С.
Прогноз погоди по Київщині
Синоптики прогнозують в столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі 6-11°С
- вдень 18-23°С
- у Києві вночі 9-11°С, вдень 20-22°С
Пожежна небезпека по Київщині
Дослідники попереджають, що 13-15 травня у Київській області та столиці надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°С. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.