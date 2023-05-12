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Синоптики прогнозують тепло по Україні: подекуди дощитиме

12 травня 2023 14:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики прогнозують тепло по Україні
Жінки гуляють по сонячному Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики зробили новий прогноз погоди на 13 травня. У суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 13 травня

Синоптики прогнозують у суботу, 13 травня, мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні очікується:

  • вночі по Україні 6-11°С тепла
  • на узбережжі морів вночі очікується 9-14°С тепла
  • вдень по Україні 18-23°С
  • на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°С тепла вдень
  • на високогір'ї Карпат вночі 0-5°С тепла, вдень 6-11°С.
погода
Прогноз погоди по Україні на 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

Синоптики прогнозують в столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря по області:

  • вночі 6-11°С
  • вдень 18-23°С
  • у Києві вночі 9-11°С, вдень 20-22°С

Пожежна небезпека по Київщині

Дослідники попереджають, що 13-15 травня у Київській області та столиці надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°С. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.

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