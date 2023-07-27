Прогноз погоды в Украине на 28 июля

Синоптики предупредили о шквалах и грозе: где в Украине завтра испортится погода
Завтра, 28 июля, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются шквалы, грозы и ливни.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики предупредили, что в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и Крыму ожидаются значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с, а также грозы.
В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, днем и Одесской областях без осадков.
Ветер северо-западный (в восточной части юго-восточный), 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет +12+17 градусов, на востоке страны до +21 градуса. В западных областях ожидается +9+14 градусов, а днем +20+25 градусов. В Одесской области до +28 градусов.
Погода в Киевской области
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагается.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12+17 градусов, днем +20+25 градусов;
- по Киеву ночью +13+15 градусов, днем +22+24 градуса.
Опасные метеорологические явления в Украине
Завтра, 28 июля, в Украине кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с.
Синоптики рассказали, что в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильные дожди.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 28 июля в восточных регионах Украины ожидаются дожди. В остальных областях будет солнечно.
Также мы писали, что в эти выходные синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду почти по всей Украине. И только в западных областях задержится влажная погода.