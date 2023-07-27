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Синоптики предупредили о шквалах и грозе: где в Украине завтра испортится погода

27 июля 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 28 июля
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 28 июля, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются шквалы, грозы и ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики предупредили, что в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и Крыму ожидаются значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с, а также грозы.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, днем и Одесской областях без осадков.

Ветер северо-западный (в восточной части юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +12+17 градусов, на востоке страны до +21 градуса. В западных областях ожидается +9+14 градусов, а днем +20+25 градусов. В Одесской области до +28 градусов.

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Погода на 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12+17 градусов, днем +20+25 градусов;
  • по Киеву ночью +13+15 градусов, днем +22+24 градуса.

Опасные метеорологические явления в Украине

Завтра, 28 июля, в Украине кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с.

Синоптики рассказали, что в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильные дожди.

Объявлен первый уровень опасности.

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Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 28 июля в восточных регионах Украины ожидаются дожди. В остальных областях будет солнечно.

Также мы писали, что в эти выходные синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду почти по всей Украине. И только в западных областях задержится влажная погода.

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