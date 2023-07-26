Прогноз погоди на 27 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 липня, в Україні очікується мінлива погода. У низці областей будуть дощі з грозами, водночас у деяких регіонах очікується спека до 35 градусів.

Такий прогноз погоди зробила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 липня

У четвер, 27 липня, короткочасні дощі з грозами пройдуть в західних областях, північних, центральних (окрім Дніпропетровщини), а також на Одещині й Миколаївщині.

Водночас, як зазначає Діденко, на сході України, на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму і на Дніпропетровщині — без опадів.

Температура повітря складатиме:

у західних областях +18+23;

у східних областях +30+35;

у центральних +23 на Вінниччині, +33 у Дніпрі і решті +25+30;

у північних +23+27;

у південній частині на Одещині, Миколаївщині +25+27, решта +29+33 градуси.

У Києві завтра очікується дощ з грозою, однак температура повітря буде комфортною – +23 градусів.

Погода в Україні 27 липня

"Вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода — користайтесь хорошими метеоумовами", — додала синоптик.

Нагадаємо, раніше прогноз погоди на 27 липня також оприлюднив і Український гідрометцентр.

Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура спричинила хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.