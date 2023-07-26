Прогноз погоды на 27 июля от народного синоптика Наталки Диденко.

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 июля, в Украине ожидается переменная погода. В ряде областей будут дожди с грозами, в некоторых регионах ожидается жара до 35 градусов.

Такой прогноз погоды сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 июля

В четверг, 27 июля, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, северных, центральных (кроме Днепропетровщины), а также в Одесской и Николаевской областях.

В то же время, как отмечает Диденко, на востоке Украины, Херсонщине, Запорожье, Крыму и Днепропетровщине — без осадков.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях +18+23;

в восточных областях +30+35;

в центральных +23 в Винницкой области, +33 в Днепре и остальных +25+30;

у северных +23+27;

в южной части Одесской области, Николаевской области +25+27, остальные +29+33 градуса.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой, однако температура воздуха будет комфортной – +23 градуса.

Погода в Украине 27 июля

"Выходными атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода — пользуйтесь хорошими метеоусловиями", — добавила синоптик.

Напомним, ранее прогноз погоды на 27 июля также обнародовал и Украинский гидрометцентр.

Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.