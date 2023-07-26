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Дощами заллє майже всю Україну: синоптики попередили про завтрашню бурю

26 липня 2023 15:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 27 липня — в яких областях будуть сильні дощі і грози
Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр

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Погода в Україні 27 липня

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Також на всій території нашої країни, крім південного сходу, очікуються дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. 

Також повідомляється, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей будуть значні дощі.

Вітер переважно південно-східний (в західних та північних областях — північно-західний), 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме: 

  • в західних областях вночі 10-15°C, вдень 14-19°C; 
  • у східних та південно-східних областях вночі 20-25°C, вдень 31-36°C; 
  • на решті території вночі 15-20°C, вдень 21-26°C.
Погода в Україні 27 липня. Фото: meteo.gov.ua
Погода в Україні 27 липня. Фото: meteo.gov.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15-20 м/с. 

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощі. І рівень небезпечності. 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 27 липня
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 27 липня. Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 26 липня прогнозують грозу та короткочасні дощі. Відтак, комунальні служби уже працюють у посиленому режимі.

Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

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