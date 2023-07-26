Прогноз погоди в Україні на 27 липня — в яких областях будуть сильні дощі і грози

Дощами заллє майже всю Україну: синоптики попередили про завтрашню бурю
Завтра, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода в Україні 27 липня
Завтра в Україні очікується хмарна погода. Також на всій території нашої країни, крім південного сходу, очікуються дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.
Також повідомляється, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей будуть значні дощі.
Вітер переважно південно-східний (в західних та північних областях — північно-західний), 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- в західних областях вночі 10-15°C, вдень 14-19°C;
- у східних та південно-східних областях вночі 20-25°C, вдень 31-36°C;
- на решті території вночі 15-20°C, вдень 21-26°C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають, що 27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15-20 м/с.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощі. І рівень небезпечності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 26 липня прогнозують грозу та короткочасні дощі. Відтак, комунальні служби уже працюють у посиленому режимі.
Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.