Прогноз погоды в Украине на 27 июля – в каких областях будут сильные дожди и грозы

Дождями зальет почти всю Украину: синоптики предупредили о завтрашней буре
Завтра, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода в Украине 27 июля
В Украине ожидается облачная погода. Также по всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
Также сообщается, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей будут значительные дожди.
Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях северо-западный), 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в западных областях ночью 10-15°C, днем 14-19°C;
- в восточных и юго-восточных областях ночью 20-25 °, днем 31-36°C;
- на остальной территории ночью 15-20°C, днем 21-26°C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей значительные дожди. І уровень опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 26 июля прогнозируется гроза и кратковременные дожди. Следовательно, коммунальные службы уже работают в усиленном режиме.
Также ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные показатели зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.