Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Дождями зальет почти всю Украину: синоптики предупредили о завтрашней буре arrow

Дождями зальет почти всю Украину: синоптики предупредили о завтрашней буре

26 июля 2023 15:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 27 июля – в каких областях будут сильные дожди и грозы
Дождь на улицах Киева. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 27 июля

В Украине ожидается облачная погода. Также по всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Также сообщается, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей будут значительные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях северо-западный), 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях ночью 10-15°C, днем 14-19°C;
  • в восточных и юго-восточных областях ночью 20-25 °, днем 31-36°C;
  • на остальной территории ночью 15-20°C, днем 21-26°C.
Погода в Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua
Погода в Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей значительные дожди. І уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине 27 июля
Опасные метеорологические явления на Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 26 июля прогнозируется гроза и кратковременные дожди. Следовательно, коммунальные службы уже работают в усиленном режиме.

Также ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные показатели зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз