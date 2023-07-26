Прогноз погоды в Украине на 27 июля – в каких областях будут сильные дожди и грозы

Дождь на улицах Киева. Фото: Новости.

Завтра, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в Украине 27 июля

В Украине ожидается облачная погода. Также по всей территории нашей страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Также сообщается, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей будут значительные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях северо-западный), 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях ночью 10-15°C, днем 14-19°C;

в восточных и юго-восточных областях ночью 20-25 °, днем 31-36°C;

на остальной территории ночью 15-20°C, днем 21-26°C.

Погода в Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают, что 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и большинстве западных областей значительные дожди. І уровень опасности.

Опасные метеорологические явления на Украине 27 июля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 26 июля прогнозируется гроза и кратковременные дожди. Следовательно, коммунальные службы уже работают в усиленном режиме.

Также ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные показатели зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.