Прогноз погоди в Україні на 28 липня від Наталки Діденко

Завтра схід України заливатимуть дощі: прогноз погоди від народної синоптикині Діденко
У п'ятницю, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті ж областей буде сонячно.
Такий прогноз погоди зробила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 28 липня
28-го липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, а саме у:
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій областях,
- Криму.
"Температура повітря становитиме завтра вдень +20+27 градусів, на Луганщині та півдні Одещини до +27+30 градусів", — розповіла синоптикиня.
На решті території України без істотних опадів. І тільки у Карпатах прогнозуюють локальні, незначні опади. До того ж у столиці обіцяють теплу, не надто спекотну погоду.
"У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода — без опадів і +24 градуси, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер", — повідомила Наталка Діденко.
Нагадаємо, цими вихідними синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду майже по всій Україні. І лише в західних областях затримається волога погода.
Також ми писали, що вчені попередили про найпотужнішу магнітну бурю в липні.