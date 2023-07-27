Прогноз погоди в Україні на 28 липня від Наталки Діденко

Жінки під парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті ж областей буде сонячно.

Такий прогноз погоди зробила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 28 липня

28-го липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, а саме у:

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій областях,

Криму.

"Температура повітря становитиме завтра вдень +20+27 градусів, на Луганщині та півдні Одещини до +27+30 градусів", — розповіла синоптикиня.

На решті території України без істотних опадів. І тільки у Карпатах прогнозуюють локальні, незначні опади. До того ж у столиці обіцяють теплу, не надто спекотну погоду.

"У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода — без опадів і +24 градуси, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер", — повідомила Наталка Діденко.

Нагадаємо, цими вихідними синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду майже по всій Україні. І лише в західних областях затримається волога погода.

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