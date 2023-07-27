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Завтра восток Украины будут заливать дожди: прогноз погоды от народного синоптика Диденко

27 июля 2023 14:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 28 июля от Наталки Диденко.
Женщины под зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидается дождь. В остальных же областях будет солнечно.

Такой прогноз погоды сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 28 июля.

28 июля дожди и грозы предусматриваются в восточных областях Украины, а именно в:

  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской областях,
  • Крым.

"Температура воздуха будет завтра днем +20+27 градусов, в Луганской и юге Одесщины до +27+30 градусов" , — рассказала синоптикиня.

На остальной территории Украины без существенных осадков. И только в Карпатах прогнозируют локальные, незначительные осадки. К тому же в столице обещают теплую, не слишком жаркую погоду.

"В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода — без осадков и +24 градуса, лишь несколько порывистым обещает быть северо-западный ветер", — сообщила Наталья Диденко.

Напомним, в эти выходные синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду почти по всей Украине. И только в западных областях задержится влажная погода.

Также мы писали, что ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре в июле.

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