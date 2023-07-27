Прогноз погоди в Україні на 28 липня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 липня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються шквали, грози та зливи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Синоптики попередили, що у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму очікуються значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с, а також грози.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів.

Вітер північно-західний (у східній частині — південно-східний), 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +12+17 градусів, на сході країни до +21 градуса. У західних областях очікується +9+14 градусів, а вдень +20+25 градусів. В Одеській області до +28 градусів.

Погода на 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12+17 градусів, вдень +20+25 градусів;

по Києву вночі +13+15 градусів, вдень +22+24 градуси.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра, 28 липня, в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, очікуються грози та місцями шквали 15-20 м/с.

Синоптики розповіли, що у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 28 липня у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно.

Також ми писали, що цими вихідними синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду майже по всій Україні. І лише в західних областях затримається волога погода.