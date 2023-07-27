Прогноз погоди в Україні на 28 липня

Синоптики попередили про шквали та грозу: де в Україні завтра зіпсується погода
Завтра, 28 липня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються шквали, грози та зливи.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики попередили, що у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму очікуються значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с, а також грози.
У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів.
Вітер північно-західний (у східній частині — південно-східний), 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде +12+17 градусів, на сході країни до +21 градуса. У західних областях очікується +9+14 градусів, а вдень +20+25 градусів. В Одеській області до +28 градусів.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +12+17 градусів, вдень +20+25 градусів;
- по Києву вночі +13+15 градусів, вдень +22+24 градуси.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Завтра, 28 липня, в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, очікуються грози та місцями шквали 15-20 м/с.
Синоптики розповіли, що у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 28 липня у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно.
Також ми писали, що цими вихідними синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду майже по всій Україні. І лише в західних областях затримається волога погода.