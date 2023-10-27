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Синоптики назвали регионы, какие сегодня накроют обильные дожди

27 октября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на пятницу, 27 октября
Обильный дождь идет в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 27 октября, обещает быть пасмурной и дождливой. В частности, ливни в большинстве западных и восточных областей, в Сумской области, Запорожье и в Крыму. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +22°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 27 октября

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 октября, дожди будут досаждать нескольким областям Украины, а именно:

  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Сумской,
  • Донецкой.

Центральный регион Украины

  • В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +12...+14°С.
  • В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С.
  • В Полтавской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +16...+18°С.
Человек под дождем.
Мужчина под дождем. Фото: depositphotos.com

Западный регион Украины

  • Во Львовской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +11...+13°С.
  • В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +14...+16°С.
  • В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +11...+13°С.

Северный регион Украины

  • В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.
  • В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С.
  • В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
Мужчина под дождем
У мужчины от ветра ломается зонт под дождем. Фото: depositphotos.com

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +14...+16°С.
  • В Луганской области пасмурно, небольшой дождь . Ветер юго-западный и западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.
  • В Донецкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

Южный регион Украины

  • В Запорожье облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.
  • В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.
  • В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14..+16°С, днем +20...+22°С.

Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.

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