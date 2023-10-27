Погода в Украине — прогноз от синоптиков на пятницу, 27 октября

Обильный дождь идет в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 27 октября, обещает быть пасмурной и дождливой. В частности, ливни в большинстве западных и восточных областей, в Сумской области, Запорожье и в Крыму. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +22°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 27 октября

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 октября, дожди будут досаждать нескольким областям Украины, а именно:

Полтавской,

Днепропетровской,

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Сумской,

Донецкой.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +12...+14°С.

пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +12...+14°С. В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С.

пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С. В Полтавской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +16...+18°С.

Мужчина под дождем. Фото: depositphotos.com

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +11...+13°С.

пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +11...+13°С. В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +14...+16°С.

пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +14...+16°С. В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +11...+13°С.

Северный регион Украины

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.

пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С. В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С. В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

У мужчины от ветра ломается зонт под дождем. Фото: depositphotos.com

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +14...+16°С.

пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +14...+16°С. В Луганской области пасмурно, небольшой дождь . Ветер юго-западный и западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.

пасмурно, небольшой дождь . Ветер юго-западный и западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С. В Донецкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

Южный регион Украины

В Запорожье облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.

облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С. В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.

пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С. В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14..+16°С, днем +20...+22°С.

Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.