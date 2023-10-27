Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 27 жовтня

Синоптики назвали регіони, які сьогодні накриють рясні дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 27 жовтня, обіцяє бути похмурою та дощовою. Зокрема зливи у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +22°С. Найтепліше буде у південних областях.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 27 жовтня
За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 27 жовтня, дощі докучатимуть кільком областям України, а саме:
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Сумській,
- Донецькій.
Центральний регіон України
- На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +12...+14°С.
- На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +16...+18°С.
- На Полтавщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний з переходом у південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +16...+18°С.
Західний регіон України
- На Львівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +11...+13°С.
- На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +14...+16°С.
- На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +11...+13°С.
Північний регіон України
- На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +13...+15°С.
- На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +13...+15°С.
- На Сумщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
Східний регіон України
- На Харківщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +14...+16°С.
- На Луганщині похмуро, невеликий дощ . Вітер південно-західний та західний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +15...+17°С.
- На Донеччині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
Південний регіон України
- На Запоріжжі хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.
- На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +20...+22°С.
- На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14..+16°С, вдень +20...+22°С.
Нагадаємо, 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.
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