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Синоптики назвали регіони, які сьогодні накриють рясні дощі

27 жовтня 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 27 жовтня
Сильний дощ падає у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 27 жовтня, обіцяє бути похмурою та дощовою. Зокрема зливи у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +22°С. Найтепліше буде у південних областях. 

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 27 жовтня

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 27 жовтня, дощі докучатимуть кільком областям України, а саме:

  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Сумській,
  • Донецькій.

Центральний регіон України

  • На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +12...+14°С.
  • На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +16...+18°С.
  • На Полтавщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний з переходом у південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +16...+18°С.
Чоловік під дощем.
Чоловік під дощем. Фото: depositphotos.com

Західний регіон України

  • На Львівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +11...+13°С.
  • На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +14...+16°С.
  • На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +11...+13°С.

Північний регіон України

  • На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +13...+15°С.
  • На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +13...+15°С.
  • На Сумщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
Чоловік під дощем
У чоловіка від вітру ламається парасоля під дощем. Фото: depositphotos.com

Східний регіон України

  • На Харківщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +14...+16°С.
  • На Луганщині похмуро, невеликий дощ . Вітер південно-західний та західний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +15...+17°С.
  • На Донеччині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.
  • На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +20...+22°С.
  • На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14..+16°С, вдень +20...+22°С.

Нагадаємо, 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені. 

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