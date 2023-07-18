Прогноз погоды в Украине 17 июля

Люди держат зонтики во время дождя в Ужгороде. Фото: УНИАН / Немеш Янош

Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается теплая и жаркая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть кратковременные дожди и даже грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 18 июля

Сегодня, несмотря на жару, в Украине ожидается переменная погода. Синоптики отмечают, что в западных и Житомирской областях ночью возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки возможны по всей территории страны, кроме юго-востока.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +16-21°С, днем в западных и северных областях +23-28°С, на остальной территории Украины +29-34°С.

Погода в Украине 18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Сегодня в столице утром и днем возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью +16-21°С, днем +23-28°С. В Киеве ночью +19-21°С, днем +26-28°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине ожидается жаркая погода с температурой +29-34°С. В Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму местами передает +32-36°С. На западе предполагается +24-29°С, в Закарпатской области температура будет достигать +30°С.

В большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время которых может быть сильный ливень, шквалы и град.

"В дневные часы вторника осадки будут прекращаться на западе Украины, а в южной части грозовой дождь вероятнее всего будет в Одесской области", — добавила Диденко.

Карта погоды на 18 июля. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.