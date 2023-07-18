Прогноз погоди в Україні 17 липня

Люди тримають парасольки під час дощу, в Ужгороді. Фото: УНІАН / Немеш Янош

Сьогодні, 18 липня, в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак, деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 18 липня

Сьогодні попри спеку в Україні очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +16-21°С, вдень у західних та північних областях +23-28°С, на решті території України +29-34°С.

Погода в Україні 18 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

Сьогодні у столиці вранці та вдень можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі +16-21°С, вдень +23-28°С. У Києві вночі +19-21°С, вдень +26-28°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні очікується спекотна погода із температурою +29-34°С. У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму місцями передає +32-36°С. На заході передбачається +24-29°С, в Закарпатській області температура сягатиме до +30°С.

В більшості регіонах України очікуються короткочасні дощі з грозами, під час яких може бути сильна злива, шквали та град.

"У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині", — додала Діденко.

Карта погоди на 18 липня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.