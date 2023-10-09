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Каждый день новые сюрпризы: когда на этой неделе ждать заморозков, сильного ветра и потепления

9 октября 2023 21:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на неделю — прогноз Укргидрометцентра
Группа молодых людей под зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На этой неделе погода по всей Украине будет преимущественно ветреная и местами морозная. Почти по всей территории прогнозируют заморозки, а в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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По сообщению синоптиков, следующие двое суток будет преимущественно без осадков, лишь завтра днем в северо-восточных областях и Крыму небольшой дождь. Температура ночью от 1-6°С тепла. 10 и 11 октября в большинстве областей на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0-5°С. В Одесской области и в Крыму температура днем будет достигать от 7-14°С тепла. В среду на западе и юго-западе страны до 17°С.

Каждый день новые сюрпризы: когда на этой неделе ждать заморозков, сильного ветра и потепления
Источник: Укргидрометцентр

В четверг без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь, столбики термометров прогреются на 4-8°С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, 12 октября в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Каждый день новые сюрпризы: когда на этой неделе ждать заморозков, сильного ветра и потепления
Источник: Укргидрометцентр

В пятницу ночью в Украине, днем в Карпатском регионе, южной части и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 8-13°С тепла, в северной части от 5-10°С, днем от 12-18°С, в южной части и центральных областях от 16-22°С.

Напомним, 8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп-Иван Черногорский, где находится бывшая обсерватория "Белый слон". Также синоптики назвали пять областей Украины, где завтра ожидают серьезных холодов.

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