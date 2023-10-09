Пора вмикати обігрівачі: синоптики назвали області, де завтра серйозно похолодає
У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 жовтня
Завтра в Україні буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Виняток — північно-східні області та Крим.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;
- на Одещині та у Криму вночі +6+11°С, вдень +11+16°С;
- у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки 0+3°С, на більшості територій 0+5°С.
Погода у Києві та області 10 жовтня
У столиці завтра опадів не прогнозують. Однак, на поверхні грунту можливі заморозки 0+5°С.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;
- у Києві вночі +3+5°С, вдень +9+11°С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
За словами синоптиків, вночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні грунту будуть заморозки 0+5°С. Оголошено перший рівень небезпечності.
Також про сильні заморозки попереджають і на Київщині. Оголошено другий рівень небезпечності.
Нагадаємо, 8 жовтня в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон".