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Пора вмикати обігрівачі: синоптики назвали області, де завтра серйозно похолодає

9 жовтня 2023 16:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 10 жовтня
Туман та мороз у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 10 жовтня

Завтра в Україні буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Виняток — північно-східні області та Крим. 

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;
  • на Одещині та у Криму вночі +6+11°С, вдень +11+16°С;
  • у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки 0+3°С, на більшості територій 0+5°С. 

Погода у Києві та області 10 жовтня

У столиці завтра опадів не прогнозують. Однак, на поверхні грунту можливі заморозки 0+5°С. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;
  • у Києві вночі +3+5°С, вдень +9+11°С. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

За словами синоптиків, вночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні грунту будуть заморозки 0+5°С. Оголошено перший рівень небезпечності. 

Також про сильні заморозки попереджають і на Київщині. Оголошено другий рівень небезпечності. 

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон". 

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