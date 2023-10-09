Туман та мороз у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 жовтня

Завтра в Україні буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Виняток — північно-східні області та Крим.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;

на Одещині та у Криму вночі +6+11°С, вдень +11+16°С;

у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки 0+3°С, на більшості територій 0+5°С.

Погода у Києві та області 10 жовтня

У столиці завтра опадів не прогнозують. Однак, на поверхні грунту можливі заморозки 0+5°С.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +1+6°С, вдень +7+12°С;

у Києві вночі +3+5°С, вдень +9+11°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

За словами синоптиків, вночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні грунту будуть заморозки 0+5°С. Оголошено перший рівень небезпечності.

Також про сильні заморозки попереджають і на Київщині. Оголошено другий рівень небезпечності.

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон".