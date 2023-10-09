Пора включать обогреватели: синоптики назвали области, где завтра серьезно похолодает
Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти на всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 октября
Завтра в Украине переменная облачность, осадков не предполагается. Исключение — северо-восточные области и Крым.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +1+6°С, днем +7+12°С;
- в Одесской области и в Крыму ночью +6+11°С, днем +11+16°С;
- в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3°С, на большинстве территорий 0+5°С.
Погода в Киеве и области 10 октября
В столице завтра осадков не прогнозируется. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5°С.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +1+6°С, днем +7+12°С;
- в Киеве ночью +3+5°С, днем +9+11°С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
По словам синоптиков, в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5°С. Объявлен первый уровень опасности.
Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.
8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".