Туман и мороз. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти на всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 октября

Завтра в Украине переменная облачность, осадков не предполагается. Исключение — северо-восточные области и Крым.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1+6°С, днем +7+12°С;

в Одесской области и в Крыму ночью +6+11°С, днем +11+16°С;

в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3°С, на большинстве территорий 0+5°С.

Погода в Киеве и области 10 октября

В столице завтра осадков не прогнозируется. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5°С.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +1+6°С, днем +7+12°С;

в Киеве ночью +3+5°С, днем +9+11°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

По словам синоптиков, в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5°С. Объявлен первый уровень опасности.

Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.

8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".