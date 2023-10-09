Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Пора включать обогреватели: синоптики назвали области, где завтра серьезно похолодает arrow

Пора включать обогреватели: синоптики назвали области, где завтра серьезно похолодает

9 октября 2023 16:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 10 октября
Туман и мороз. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти на всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 10 октября

Завтра в Украине переменная облачность, осадков не предполагается. Исключение — северо-восточные области и Крым.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +1+6°С, днем +7+12°С;
  • в Одесской области и в Крыму ночью +6+11°С, днем +11+16°С;
  • в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3°С, на большинстве территорий 0+5°С.

Погода в Киеве и области 10 октября

В столице завтра осадков не прогнозируется. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5°С.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +1+6°С, днем +7+12°С;
  • в Киеве ночью +3+5°С, днем +9+11°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

По словам синоптиков, в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5°С. Объявлен первый уровень опасности.

Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.

8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз