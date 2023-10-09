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Щодня нові сюрпризи: коли цього тижня чекати заморозків, сильного вітру та потепління

9 жовтня 2023 21:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на тиждень — прогноз Укргідрометцентру
Гурт молодиків під парасолями. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього тижня погода по всій Україні буде переважно вітряна й подекуди морозна. Майже на усій території прогнозують заморозки, а в деяких регіонах пройдуть дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні на тиждень

За повідомленням синоптиків наступні дві доби буде переважно без опадів, лише завтра вдень у північно-східних областях та Криму невеликий дощ. Температура вночі від 1-6°С тепла. 10 та 11 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту й в повітрі очікуються заморозки від 0-5°С. На Одещині та в Криму температура вдень сягатиме від 7-14°С тепла. В середу на заході та південному заході країни до 17°С.

Щодня нові сюрпризи: коли цього тижня чекати заморозків, сильного вітру та потепління
Джерело: Укргідрометцентр

В четвер переважно без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ, стовпчики термометрів прогріються на 4-8°С. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 12 жовтня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Щодня нові сюрпризи: коли цього тижня чекати заморозків, сильного вітру та потепління
Джерело: Укргідрометцентр

У п'ятницю вночі в Україні, вдень у Карпатському регіоні, південній частині та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі від 8-13°С тепла, у північній частині від 5-10°С, вдень від 12-18°С, у південній частині та центральних областях від 16-22°С.

Нагадаємо, що 8 жовтня в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп-Іван Чорногорський, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон". Також синоптики назвали 5 областей України, де завтра очікують серйозних холодів.

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