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Обильные дожди и холод: синоптики назвали области, где сегодня будет хуже всего

8 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 8 октября - сборный прогноз от синоптиков
Женщина идет по улице в дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня 8 октября в Украине продолжится снижение температуры воздуха. Обильные дожди пройдут на всей территории страны.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 8 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада на юго-восток, затронув за сутки все регионы. Юго-западный ветер сменит свое направление на северо-западное, с возможными штормовыми порывами.

В Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях местами днем местами ожидаются сильные, в северной части небольшие дожди.

Температура:

  • ночью 5 — 10°С;
  • днем 9 — 14°С.
Прогноз погоды на 8 октября.
Погода в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 8 октября

Сообщается, что в Киевской области 8 октября будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

  • ночью 5 — 10°С;
  • днем 7 — 12°С.
Погода в Киевской области 8 октября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 8 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 7 — 9°С;
  • днем 10 — 12°С.
Погода в Киеве 8 октября
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 8 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик сообщила, что в воскресенье, 8 октября, в Украине пройдут дожди, умеренные, подчас сильные. Днем в северной части ослабление и прекращение осадков.

Погода на 8 октября от Наталки Диденко

Температура воздуха ощутимо снизится и составит днем +9...+14°С.

Погода на 8 октября от Наталки Диденко
Карта погоды на 8 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.

В ночь на понедельник стоит ожидать заморозков. Холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.

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