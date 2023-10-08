Погода в Украине сегодня, 8 октября - сборный прогноз от синоптиков

Женщина идет по улице в дождь. Фото: УНИАН

Сегодня 8 октября в Украине продолжится снижение температуры воздуха. Обильные дожди пройдут на всей территории страны.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 8 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада на юго-восток, затронув за сутки все регионы. Юго-западный ветер сменит свое направление на северо-западное, с возможными штормовыми порывами.

В Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях местами днем местами ожидаются сильные, в северной части небольшие дожди.

Температура:

ночью 5 — 10°С;

днем 9 — 14°С.

Погода в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 8 октября

Сообщается, что в Киевской области 8 октября будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

ночью 5 — 10°С;

днем 7 — 12°С.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 8 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 7 — 9°С;

днем 10 — 12°С.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 8 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик сообщила, что в воскресенье, 8 октября, в Украине пройдут дожди, умеренные, подчас сильные. Днем в северной части ослабление и прекращение осадков.

Температура воздуха ощутимо снизится и составит днем +9...+14°С.

Карта погоды на 8 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.

В ночь на понедельник стоит ожидать заморозков. Холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.