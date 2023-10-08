Погода в Украине сегодня, 8 октября - сборный прогноз от синоптиков

Обильные дожди и холод: синоптики назвали области, где сегодня будет хуже всего
Сегодня 8 октября в Украине продолжится снижение температуры воздуха. Обильные дожди пройдут на всей территории страны.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 8 октября
По данным синоптиков Гидрометцентра, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада на юго-восток, затронув за сутки все регионы. Юго-западный ветер сменит свое направление на северо-западное, с возможными штормовыми порывами.
В Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях местами днем местами ожидаются сильные, в северной части небольшие дожди.
Температура:
- ночью 5 — 10°С;
- днем 9 — 14°С.
Погода в Киеве и Киевской области 8 октября
Сообщается, что в Киевской области 8 октября будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
Температура по области:
- ночью 5 — 10°С;
- днем 7 — 12°С.
Температура в Киеве:
- ночью 7 — 9°С;
- днем 10 — 12°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик сообщила, что в воскресенье, 8 октября, в Украине пройдут дожди, умеренные, подчас сильные. Днем в северной части ослабление и прекращение осадков.
Температура воздуха ощутимо снизится и составит днем +9...+14°С.
Напомним, что Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.
В ночь на понедельник стоит ожидать заморозков. Холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.