Погода в Україні сьогодні, 8 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Рясні дощі та холод: синоптики назвали області, де сьогодні буде найгірше
Сьогодні 8 жовтня, в Україні продовжиться зниження температури повітря. Рясні дощі пройдуть по всій території країни.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 8 жовтня
За даними синоптиків Гідрометцентру, новий холодний атмосферний фронт просунеться через Україну з північного заходу на південний схід, торкнувшись за добу всіх регіонів. Південно-західний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, із можливими штормовими поривами.
У Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях удень місцями очікуються сильні, у північній частині невеликі дощі.
Температура:
- вночі 5 — 10°С;
- вдень 9 — 14°С.
Погода у Києві та Київській області 8 жовтня
Повідомляється, що на Київщині 8 жовтня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура по області:
- вночі 5 — 10°С;
- вдень 7 — 12°С.
Температура у Києві:
- вночі 7 — 9°С;
- вдень 10 — 12°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народний синоптик повідомила, що у неділю, 8 жовтня, в Україні пройдуть дощі, помірні, часом сильні. Вдень у північній частині послаблення та припинення опадів.
Температура повітря відчутно знизиться і становитиме вдень+9...+14°С.
Нагадуємо, що Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.
У ніч проти понеділка варто очікувати заморозків. Найхолодніше буде в Карпатах, де 8 жовтня передбачається мокрий сніг.