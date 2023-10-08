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Рясні дощі та холод: синоптики назвали області, де сьогодні буде найгірше

8 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 8 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Жінка йде по вулиці у дощ. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні 8 жовтня, в Україні продовжиться зниження температури повітря. Рясні дощі пройдуть по всій території країни.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 8 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру,  новий холодний атмосферний фронт просунеться через Україну з північного заходу на південний схід, торкнувшись за добу всіх регіонів. Південно-західний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, із можливими штормовими поривами.

У Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях удень місцями очікуються сильні, у північній частині невеликі дощі.

Температура:

  • вночі 5 — 10°С;
  • вдень 9 — 14°С.
Прогноз погоди на 8 жовтня
Погода в Україні 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 8 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 8 жовтня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

  • вночі 5 — 10°С;
  • вдень 7 — 12°С.
Погода у Київській області 8 жовтня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 8 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 7 — 9°С;
  • вдень 10 — 12°С.
Погода у Києві 8 жовтня
Прогноз погоди у Києві сьогодні, 8 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик повідомила, що у неділю, 8 жовтня, в Україні пройдуть дощі, помірні, часом сильні. Вдень у північній частині послаблення та припинення опадів.

Погода на 8 жовтня від Наталки Діденко

Температура повітря відчутно знизиться і становитиме вдень+9...+14°С.

Погода на 8 жовтня від Наталки Діденко
Мапа погоди на 8 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Нагадуємо, що Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.

У ніч проти понеділка варто очікувати заморозків. Найхолодніше буде в Карпатах, де 8 жовтня передбачається мокрий сніг.

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