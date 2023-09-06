Утро начнется с тумана: народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра
В Украине продолжается бабье лето. Погода будет теплой и сухой. Во всех областях обойдется без осадков.
Такой прогноз обнародовала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 сентября
В Украине снова повсюду преимущественно солнечная сухая воздушная масса. Осадков никаких не ожидается. Утром следует ожидать туманов.
Температура воздуха в течение дня +22+26 градусов, северо-восточнее +19+22 градуса, на юге до +29 градусов.
Погода в Киеве и области 7 сентября
В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом +22+24 градуса.
Ожидать радикального изменения погоды в ближайшее время не стоит, она будет такой же теплой, без излишней жары.
Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.