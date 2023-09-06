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Утро начнется с тумана: народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра

6 сентября 2023 20:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Утро начнется с тумана: народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра
Теплая погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжается бабье лето. Погода будет теплой и сухой. Во всех областях обойдется без осадков.

Такой прогноз обнародовала народный синоптик Наталья Диденко.

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В Украине снова повсюду преимущественно солнечная сухая воздушная масса. Осадков никаких не ожидается. Утром следует ожидать туманов.

Температура воздуха в течение дня +22+26 градусов, северо-восточнее +19+22 градуса, на юге до +29 градусов.

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В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом +22+24 градуса.

Ожидать радикального изменения погоды в ближайшее время не стоит, она будет такой же теплой, без излишней жары.

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.

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