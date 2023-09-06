Ранок почнеться з туману: народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра

Тепла погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває бабине літо. Погода буде теплою і сухою. В усіх областях обійдеться без опадів.

Такий прогноз оприлюднила народний синоптик Наталія Діденко.

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В Україні знову повсюди переважно сонячна суха повітряна маса. Опадів ніяких не очікується. Вранці варто очікувати туманів.

Температура повітря впродовж дня +22+26 градусів, на північному сході +19+22 градуси, на півдні до +29 градусів.

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У Києві четвер буде також із сонцем та свіжим комфортним повітрям, +22+24 градуси.

Очікувати радикальної зміни погоди найближчим часом не варто, вона буде такою ж теплою, без надмірної спеки.

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.