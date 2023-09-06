Ранок почнеться з туману: народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра
В Україні триває бабине літо. Погода буде теплою і сухою. В усіх областях обійдеться без опадів.
Такий прогноз оприлюднила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 7 вересня
В Україні знову повсюди переважно сонячна суха повітряна маса. Опадів ніяких не очікується. Вранці варто очікувати туманів.
Температура повітря впродовж дня +22+26 градусів, на північному сході +19+22 градуси, на півдні до +29 градусів.
Погода в Києві та області 7 вересня
У Києві четвер буде також із сонцем та свіжим комфортним повітрям, +22+24 градуси.
Очікувати радикальної зміни погоди найближчим часом не варто, вона буде такою ж теплою, без надмірної спеки.
Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.