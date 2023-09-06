Погода в Україні 7 вересня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Упродовж дня, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до 28°C.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 вересня

Синоптики прогнозують, що 7 вересня в Україні опадів не прогнозується, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°C, на північному сході країни 7-12°C, а вдень стовпчики термометра піднімуться 20-25°C; у південній частині вночі 14-19°C, вдень 23-28°C; в Карпатах вночі 5-10°C, вдень 16-21°C.

Погода в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 7 вересня

У Києві 7 вересня також очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі в області 10-15°C, вдень 20-25°C;

у Києві вночі 13-15°C, вдень 22-24°C.

Синоптики також попередили киян про надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 7-9 вересня.

Прогноз погоди у Києві 7 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.