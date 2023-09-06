Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Вернется ли жара в Украину: синоптики рассказали о погоде на завтра arrow

Вернется ли жара в Украину: синоптики рассказали о погоде на завтра

6 сентября 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 7 сентября — прогноз от Укргидрометцентра
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение дня, 7 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях. Столбики термометра поднимутся до 28°C.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 7 сентября

Синоптики прогнозируют, что 7 сентября в Украине осадки не прогнозируются, лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°C, на северо-востоке страны 7—12°C, а днем столбики термометра поднимутся до 20-25°C; в южной части ночью 14-19°C, днем 23-28°C; в Карпатах ночью 5-10°C, днем 16-21°C.

погода в Украине 7 сентября
Погода в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 7 сентября

В Киеве 7 сентября также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

  • Температура ночью в области 10-15°C, днем 20-25°C;
  • в Киеве ночью 13-15°C, днем 22-24°C.

Синоптики также предупредили киевлян о чрезвычайном уровне пожарной опасности 7-9 сентября.

погода в Киеве 7 сентября
Прогноз погоды в Киеве 7 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз