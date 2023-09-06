Погода в Украине 7 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новости.

В течение дня, 7 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях. Столбики термометра поднимутся до 28°C.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 сентября

Синоптики прогнозируют, что 7 сентября в Украине осадки не прогнозируются, лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°C, на северо-востоке страны 7—12°C, а днем столбики термометра поднимутся до 20-25°C; в южной части ночью 14-19°C, днем 23-28°C; в Карпатах ночью 5-10°C, днем 16-21°C.

Погода в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 7 сентября

В Киеве 7 сентября также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью в области 10-15°C, днем 20-25°C;

в Киеве ночью 13-15°C, днем 22-24°C.

Синоптики также предупредили киевлян о чрезвычайном уровне пожарной опасности 7-9 сентября.

Прогноз погоды в Киеве 7 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.