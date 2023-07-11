Прогноз погоды в Украине 11 июля

В Киеве идет дождь. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июля, в большинстве регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 11 июля

Во вторник, 11 июля, ночью в Украине без осадков, однако днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.

Погода в Украине 11 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью 11 — 16°,

днем 20 — 25 °;

на юге страны ночью 15 — 20°,

днем 24 — 29°.

"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве и области 11 июля

В Киеве, 11 июля, в Киеве и области будет преобладать облачность, однако без осадков.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

ночью 11 — 16°,

днем 20 — 25 °;

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Температура в Киеве:

ночью 13 — 15°,

днем 21 — 23°.

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, второй месяц лета для киевлян в основном будет с дождями. Максимальная температура днем будет достигать 31 градуса тепла.