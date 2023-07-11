Прогноз погоды в Украине 11 июля

Прохлада и дожди: каким областям сегодня будут досаждать осадки
Сегодня, 11 июля, в большинстве регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 11 июля
Во вторник, 11 июля, ночью в Украине без осадков, однако днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 11 — 16°,
- днем 20 — 25 °;
- на юге страны ночью 15 — 20°,
- днем 24 — 29°.
"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Киеве и области 11 июля
В Киеве, 11 июля, в Киеве и области будет преобладать облачность, однако без осадков.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
Температура по области:
- ночью 11 — 16°,
- днем 20 — 25 °;
Температура в Киеве:
- ночью 13 — 15°,
- днем 21 — 23°.
Напомним, во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, второй месяц лета для киевлян в основном будет с дождями. Максимальная температура днем будет достигать 31 градуса тепла.