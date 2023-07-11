Прогноз погоди в Україні 11 липня

У Києві падає дощ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 11 липня

У вівторок, 11 липня, вночі в Україні без опадів, проте вдень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.

Погода в Україні 11 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі 11 — 16°,

вдень 20 — 25°;

на півдні країни вночі 15 — 20°,

вдень 24 — 29°.

"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 дотягуватиме, традиційно, у південній частині", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві та області 11 липня

Протягом дня, 11 липня, у Києві та області переважатиме хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

вночі 11 — 16°,

вдень 20 — 25°;

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Температура у Києві:

вночі 13 — 15°,

вдень 21 — 23°.

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, другий місяць літа для киян переважно буде з дощами. Максимальна температура вдень сягатиме 31 градуса тепла.