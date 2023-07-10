Прогноз погоди в Україні 11 липня

Погода дасть перепочити від спеки: синоптики розповіли про прогноз на завтра
Завтра, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентр.
Погода в Україні 11 липня
У вівторок, 11 липня, вночі в Україні без опадів, проте вдень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.
Прогноз погоди в Києві 11 липня
Протягом дня, 11 липня, у Києві та області переважатиме хмарність, проте без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.
Погода в інших регіонах
- Київ: +12-20°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Львів: +13-18°C, мінлива хмарність, передбачаються короткочасні дощі;
- Одеса: +17-27°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Дніпро: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ;
- Харків: +13-23°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Луганськ: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасні дощі;
- Донецьк: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасні дощі;
- Сімферополь: +15-24°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Бахмут: +14-24°C, мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ;
- Мелітополь: +14-25°C, мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, 6 липня у Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані сильними зливами, що тривали протягом останніх днів. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.