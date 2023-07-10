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Погода дасть перепочити від спеки: синоптики розповіли про прогноз на завтра

10 липня 2023 13:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 11 липня
Люди гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 липня

У вівторок, 11 липня, вночі в Україні без опадів, проте вдень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

погода в Україні
Погода в Україні 11 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві 11 липня

Протягом дня, 11 липня, у Києві та області переважатиме хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Погода в інших регіонах

  • Київ: +12-20°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Львів: +13-18°C, мінлива хмарність, передбачаються короткочасні дощі;
  • Одеса: +17-27°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ;
  • Харків: +13-23°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасні дощі;
  • Донецьк: +14-23°C, мінлива хмарність, короткочасні дощі;
  • Сімферополь: +15-24°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Бахмут: +14-24°C, мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ;
  • Мелітополь: +14-25°C, мінлива хмарність, без опадів.
    погода в Україні
    Погода в Україні 11 липня. Фото: Мета Погода

    Нагадаємо, 6 липня у Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані сильними зливами, що тривали протягом останніх днів. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.

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