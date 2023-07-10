Прогноз погоди в Україні 11 липня

Люди гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 липня

У вівторок, 11 липня, вночі в Україні без опадів, проте вдень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Погода в Україні 11 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві 11 липня

Протягом дня, 11 липня, у Києві та області переважатиме хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Погода в інших регіонах