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Погода даст отдохнуть от жары: синоптики рассказали о прогнозе на завтра

10 июля 2023 13:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 11 июля
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 11 июля, по части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 июля

Во вторник, 11 июля, ночью в Украине без осадков, однако днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

погода в Украине
Погода в Украине 11 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве 11 июля

В Киеве, 11 июля, в Киеве и области будет преобладать облачность, однако без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 21-23 °.

Погода в других регионах

  • Киев: +12-20°C, переменная облачность, без осадков;
  • Львов: +13-18°C, переменная облачность, предполагаются кратковременные дожди;
  • Одесса: +17-27°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +14-23°C, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь;
  • Харьков: +13-23°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +14-23°C, переменная облачность, кратковременные дожди;
  • Донецк: +14-23°C, переменная облачность, кратковременные дожди;
  • Симферополь: +15-24°C, переменная облачность, без осадков;
  • Бахмут: +14-24°C, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь;
  • Мелитополь: +14-25°C, переменная облачность, без осадков.
    погода в Украине
    Погода в Украине 11 июля. Фото: Цель Погода

    Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.

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