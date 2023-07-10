Прогноз погоды в Украине 11 июля

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 июля, по части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 июля

Во вторник, 11 июля, ночью в Украине без осадков, однако днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

Погода в Украине 11 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве 11 июля

В Киеве, 11 июля, в Киеве и области будет преобладать облачность, однако без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 21-23 °.

Погода в других регионах