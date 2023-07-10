Прогноз погоды в Украине 11 июля

Погода даст отдохнуть от жары: синоптики рассказали о прогнозе на завтра
Завтра, 11 июля, по части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентр.
Погода в Украине 11 июля
Во вторник, 11 июля, ночью в Украине без осадков, однако днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20 °, днем 24-29 °.
Прогноз погоды в Киеве 11 июля
В Киеве, 11 июля, в Киеве и области будет преобладать облачность, однако без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 21-23 °.
Погода в других регионах
- Киев: +12-20°C, переменная облачность, без осадков;
- Львов: +13-18°C, переменная облачность, предполагаются кратковременные дожди;
- Одесса: +17-27°C, переменная облачность, без осадков;
- Днепр: +14-23°C, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь;
- Харьков: +13-23°C, переменная облачность, без осадков;
- Луганск: +14-23°C, переменная облачность, кратковременные дожди;
- Донецк: +14-23°C, переменная облачность, кратковременные дожди;
- Симферополь: +15-24°C, переменная облачность, без осадков;
- Бахмут: +14-24°C, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь;
- Мелитополь: +14-25°C, переменная облачность, без осадков.
Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.