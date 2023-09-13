Погода в Украине на завтра 14 сентября - где ожидаются сильные дожди с грозами

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 сентября, в Украине ожидается пасмурная погода. Более того, синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 14 сентября

В сообщении говорится, что ночью осадки не ожидаются. Утром и днем в большей части Украины, за исключением восточных и юго-восточных районов, ожидаются короткие дожди и грозы. Ветер в основной части страны будет дуть с юго-востока, а на западе — с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составит 9-14 градусов тепла, в западных и южных областях будет 14-19 градусов тепла. Днем ожидается 23-28 градусов тепла, в восточных, северо-восточных и на крайнем западе ожидается 20-25 градусов тепла.

Карта погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 14 сентября

Синоптики предупреждают жителей Киевской области про опасные метеорологические явления. Ожидается пасмурная погода. Ночью будет без осадков, утром и днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Температура ночью составит 9-14 градусов тепла, а днем будет 23-28 градусов тепла. В Киеве ночью будет 12-14 градусов тепла, а днем ожидается около 24-26 градусов тепла.

Предупреждение про опасные метеорологические явления в Украине

В четверг, 14 сентября утром и днем в большинстве регионов Украины, исключая восточные и юго-восточные зоны, ожидаются грозы. Уровень угрозы установлен на первую ступень — желтый.

Предупреждение Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.