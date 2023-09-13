Погода в Україні на завтра 14 вересня - де очікуються сильні дощі з грозами

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 вересня, в Україні очікується похмура погода. Щобільше, синоптики прогнозують дощі із грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 14 вересня

У повідомленні йдеться, що вночі опади не очікуються. Вранці та вдень у більшій частині України, за винятком східних та південно-східних районів, очікуються короткі дощі та грози. Вітер в основній частині країни дме з південного сходу, а на заході - з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, у західних та південних областях буде 14-19 градусів тепла. Вдень очікується 23-28 градусів тепла, у східних, північно-східних та на крайньому заході очікується 20-25 градусів тепла.

Мапа погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 14 вересня

Синоптики попереджають мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища. Очікується похмура погода. Вночі без опадів, вранці та вдень можливий короткочасний дощ із грозою.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, а вдень буде 23-28 градусів тепла. У Києві вночі буде 12-14 градусів тепла, а вдень очікується близько 24-26 градусів тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У четвер, 14 вересня вранці та вдень у більшості регіонів України, крім східних та південно-східних зон, очікуються грози. Рівень загрози встановлений на перший ступінь жовтий.

Попередження Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 14 вересня в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе сильні дощі та грози.

Також ми писали, що вересень цього року буде із перехідною погодою. Синоптики зазначають, що це не літо, але ще й зовсім осінь.