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Потепление и дождь в некоторых областях: какая погода в Украине будет на выходных

12 мая 2023 21:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Какая будет погода в Украине на выходные — прогноз от народных синоптиков
Женщины гуляют в парке в Киеве. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

На выходные 13-14 мая в Украине, наконец, будет тепло без заморозков. В течение дня ожидается +17...+24 градуса.

Об этом рассказала народные синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды в Украине на выходные от Натальи Диденко

Наконец-то на выходные в Украине будет тепло. Разве что 13 мая, на западе будет немного свежее +13...+17 градусов.

В субботу кратковременные дожди местами пройдут на западе, севере и в центральной части Украины. На востоке и юге без осадков.

В воскресенье вероятность осадков меньше, лишь дожди пройдут на востоке, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Какая погода на выходные будет в Киеве

В Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса. На выходные в столице осадки не ожидаются.

"Используйте это действительно уникальное метеовременно максимально полезно, потому что потом все же пойдет настоящее лето с жарой и пожелтевшей травкой", — посоветовала Наталья Диденко.

Что прогнозирует Игорь Кибальчич

На выходные в западных областях ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8°С, днем +17…+22°С. В Карпатах ночью около 0°С, днем +9…+14°С.

В северной части страны ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +20...+25°С.

В центральной части Украины переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +3...+8°С, днем +18...+23°С.

В южных областях ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10°С, днем +18...+23°С.

В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +19...+24°С.

погода в Украине
Температура воздуха в Украине 13 мая. Фото: Метеопрог

Что касается воскресенья, 14 мая, то погода сильно не изменится, и украинцев могут порадоваться весенним теплом.

погода в Украине
Температура воздуха в Украине 14 мая. Фото: Метеопрог

Напомним, что перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.

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