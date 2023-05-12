Якою буде погода в Україні на вихідні — прогноз від народних синоптиків

Жінки гуляють у парку в Києві. Фото: Новини.LIVE

На вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло без заморозків. Протягом дня очікується +17...+24 градуси.

Про це розповіла народні синоптики Наталка Діденко та Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні від Наталки Діденко

Нарешті на вихідні в Україні буде тепло. Хіба що 13 травня, на заході буде трохи свіжіше, +13...+17 градусів.

У суботу короткочасні дощі місцями пройдуть на заході, півночі та в центральній частині України. На сході та півдні — без опадів.

У неділю ймовірність опадів менша, лише окремі дощі пройдуть на сході, а також на Вінниччині та Житомирщині.

Яка погода на вихідні буде у Києві

У Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На вихідні у столиці опадів не передбачається.

"Використайте цей справді унікальний метеочас максимально корисно, бо потім все ж піде справжнє літо зі спекою та пожовклою травичкою", — порадила Наталка Діденко.

Що прогнозує Ігор Кібальчич

На вихідні, на західних областях вночі без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер східний/південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С, вдень +17…+22°С. У Карпатах вночі близько 0°С, вдень +9…+14°С.

У північній частині країни вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, вдень +20...+25°С.

У центральній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується +3...+8°С, вдень +18...+23°С.

У південних областях передбачається сонячна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10°С, вдень +18...+23°С.

У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, вдень +19...+24°С.

Температура повітря в Україні 13 травня. Фото: Метеопрог

Щодо неділі, 14 травня, то погода сильно не зміниться, й українців можуть потішитись весняним теплом.

Температура повітря в Україні 14 травня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°С. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.