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Народный синоптик рассказала, где завтра будет дождь

24 мая 2023 20:55
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Людмила Войтюк
Редактор
Диденко сообщила о погодных условиях по Украине
Женщина с зонтиком идет по парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народный синоптик сообщила о новых погодных условиях, которые будут по Украине завтра, 25 мая. Наталья Диденко отметила, что в четверг практически во всех регионах ожидаются дожди, возможно, даже грозы.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

В четверг на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков будет:

  • на Волыни
  • в Ровенской области
  • в Тернопольской области
  • в Хмельницкой области
  • в Черновицкой области
  • в Житомирской области
  • в Черниговской области
  • в Киевской области

Температура воздуха в большинстве регионов Украины без особых изменений. В течение дня ожидается +20+26 градусов тепла.

погода
Прогноз погоды. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице

Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.

Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.

Напомним, что в четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов.

Сегодня, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины прогнозируют дожди с грозами.

В среду, 24 мая, в Одессе и области ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют шквал ветра 15-20 м/с.

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