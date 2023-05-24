Диденко сообщила о погодных условиях по Украине

Народный синоптик рассказала, где завтра будет дождь
Народный синоптик сообщила о новых погодных условиях, которые будут по Украине завтра, 25 мая. Наталья Диденко отметила, что в четверг практически во всех регионах ожидаются дожди, возможно, даже грозы.
Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
В четверг на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков будет:
- на Волыни
- в Ровенской области
- в Тернопольской области
- в Хмельницкой области
- в Черновицкой области
- в Житомирской области
- в Черниговской области
- в Киевской области
Температура воздуха в большинстве регионов Украины без особых изменений. В течение дня ожидается +20+26 градусов тепла.
Прогноз погоды в столице
Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.
Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.
Напомним, что в четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов.
Сегодня, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины прогнозируют дожди с грозами.
В среду, 24 мая, в Одессе и области ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют шквал ветра 15-20 м/с.