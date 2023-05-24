Диденко сообщила о погодных условиях по Украине

Женщина с зонтиком идет по парку. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик сообщила о новых погодных условиях, которые будут по Украине завтра, 25 мая. Наталья Диденко отметила, что в четверг практически во всех регионах ожидаются дожди, возможно, даже грозы.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

В четверг на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков будет:

на Волыни

в Ровенской области

в Тернопольской области

в Хмельницкой области

в Черновицкой области

в Житомирской области

в Черниговской области

в Киевской области

Температура воздуха в большинстве регионов Украины без особых изменений. В течение дня ожидается +20+26 градусов тепла.

Прогноз погоды. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице

Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.

Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.

Напомним, что в четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов.

Сегодня, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины прогнозируют дожди с грозами.

В среду, 24 мая, в Одессе и области ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют шквал ветра 15-20 м/с.