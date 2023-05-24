Діденко повідомила про погодні умови по Україні

Народний синоптик розповіла, де завтра дощитиме
Народна синоптикиня повідомила про нові погодні умови, які будуть по Україні завтра, 25 травня. Наталка Діденко зазначила, що у четвер практично по всіх регіонах очікуються дощі, можливо навіть грози.
Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди по Україні
У четвер по всій території Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Менша ймовірність опадів буде:
- на Волині
- на Рівненщині
- в Тернопільській області
- в Хмельницькій області
- в Чернівецькій області
- в Житомирській області
- в Чернігівській області
- в Київській області
Температура повітря в більшості регіонів України без особливих змін. Протягом дня очікується +20+26 градусів тепла.
Прогноз погоди в столиці
Наталка Діденко повідомила, що у Києві у четвер істотні опади малоймовірні.
Максимальна температура повітря протягом дня близько +25 градусів тепла.
Нагадаємо, що у четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів.
Сьогодні, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України прогнозують дощі із грозами.
У середу, 24 травня, в Одесі та області очікується короткочасний дощ та гроза. Синоптики прогнозують шквал вітру 15-20 м/с.