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Народний синоптик розповіла, де завтра дощитиме

24 травня 2023 20:55
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Людмила Войтюк
Редактор
Діденко повідомила про погодні умови по Україні
Жіночка з парасолею йде по парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народна синоптикиня повідомила про нові погодні умови, які будуть по Україні завтра, 25 травня. Наталка Діденко зазначила, що у четвер практично по всіх регіонах очікуються дощі, можливо навіть грози.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні

У четвер по всій території Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Менша ймовірність опадів буде:

  • на Волині
  • на Рівненщині
  • в Тернопільській області
  • в Хмельницькій області
  • в Чернівецькій області 
  • в Житомирській області 
  • в Чернігівській області 
  • в Київській області

Температура повітря в більшості регіонів України без особливих змін. Протягом дня очікується +20+26 градусів тепла.

погода
Прогноз погоди. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці

Наталка Діденко повідомила, що у Києві у четвер істотні опади малоймовірні.

Максимальна температура повітря протягом дня близько +25 градусів тепла.

Нагадаємо, що у четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів.

Сьогодні, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України прогнозують дощі із грозами.

У середу, 24 травня, в Одесі та області очікується короткочасний дощ та гроза. Синоптики прогнозують шквал вітру 15-20 м/с.

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