Женщина убегает от ливня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили о I уровне опасности — желтом.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 9 июля

Синоптики рассказали, что сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. В юго-восточных и восточных областях умеренные, местами значительные кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +12-17°, в южной части и восточных областях +18-22°; днем +22-27°, в Закарпатье и Одесской области местами +28-30°.

Погода в Украине 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +12-17°, днем +22-27°, а в Киеве ночью +14-16°, днем +24-26°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что по всей территории Украины температура воздуха будет +23-28°. Сегодня в большинстве областей будет сухо, только на востоке и Крыму ожидаются локальные грозовые дожди.

"На следующей неделе жара явно не в любимчиках в атмосфере, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, ожидается там 11-го июля, страшно сказать, +18-22°! Но это недолго", — добавила Диденко.

Источник: Наталья Диденко

Напомним, что понедельник и вторник 3-4 июля были самыми жаркими днями, которые когда-либо регистрировались по всему миру. Температура воздуха превысила 35°C и достигла 50°C.