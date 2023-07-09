Жінка тікає від зливи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 9 липня

Синоптики розповіли, що сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +12-17°, у південній частині та східних областях +18-22°; вдень +22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями +28-30°.

Погода в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Сьогодні в Києві та області переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області вночі +12-17°, вдень +22-27°, а в Києві вночі +14-16°, вдень +24-26°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що по всій території України температура повітря буде +23-28°. Сьогодні в більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму очікуються локальні грозові дощі.

"На наступному тижні спека явно не в любимчиках в атмосфери, а у вівторок на півночі, на північному заході та в центральних областях взагалі "вдарять" холоди, очікується там 11-го липня, страшно сказати, +18-22°! Але це недовго", — додала Діденко.

Джерело: Наталка Діденко

Нагадаємо, що понеділок та вівторок 3-4 липня були найспекотнішими днями, які коли-небудь реєструвалися в усьому світі. Температура повітря перевищила 35°C та сягнула до 50°C.