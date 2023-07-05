У світі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень

Люди у спеку купають у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Понеділок та вівторок 3-4 липня були найспекотнішими днями, які коли-небудь реєструвалися в усьому світі. Температура повітря перевищила 35°C та сягнула до 50°C.

Про це повідомляє Reuters.

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Температурний рекорд у світі

Зазначається, що середня глобальна температура сягнула 17,01 градуса за Цельсієм, перевершивши рекорд серпня 2016 року в 16,92 °C.

Найбільше від спеки останніми днями страждає південь США. У Китаї зафіксували 35°C, а в Африці позначка на термометрі сягнула аж до 50°C.

Навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська науково-дослідна база імені Вернадського на Аргентинських островах білого континенту нещодавно побила липневий температурний рекорд — 8,7°C.

Нагадаємо, останній погодний рекорд в Україні був зафіксований у Києві 2 червня. Тоді у столиці був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру.