Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У світі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень arrow

У світі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень

5 липня 2023 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У світі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень
Люди у спеку купають у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Понеділок та вівторок 3-4 липня були найспекотнішими днями, які коли-небудь реєструвалися в усьому світі. Температура повітря перевищила 35°C та сягнула до 50°C. 

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Температурний рекорд у світі

Зазначається, що середня глобальна температура сягнула 17,01 градуса за Цельсієм, перевершивши рекорд серпня 2016 року в 16,92 °C.

Найбільше від спеки останніми днями страждає південь США. У Китаї зафіксували 35°C, а в Африці позначка на термометрі сягнула аж до 50°C. 

Навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська науково-дослідна база імені Вернадського на Аргентинських островах білого континенту нещодавно побила липневий температурний рекорд — 8,7°C. 

Нагадаємо, останній погодний рекорд в Україні був зафіксований у Києві 2 червня. Тоді у столиці  був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз