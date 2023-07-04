Прогноз погоди в Україні на 5 липня - де буде найспекотніше

Прогноз погоди на 5 липня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 5 липня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Утім, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Якою буде погода в Україні

За словами Діденко, вдень температура повітря сягатиме 26–31 градуса тепла. На півдні та на сході очікується 30–34 градуси тепла, а у західних областях буде 24–29 градусів тепла.

Також на заході, півночі та на Вінниччині очікуються грозові дощі. На решті території України опади не прогнозуються.

Якою буде погода у Києві

У Києві очікуються опади у вигляді дощів із грозами. Вдень буде 30 градусів тепла.

"Ослаблення спеки разом із літніми дощами — орієнтовно 7–8 липня. Коли спека змінюватиметься прохолодою, а сонце зливами з грозою та вітром, то й голови наші відповідно реагуватимуть", — каже народний синоптик.

Поради від Наталії Діденко

Наталія Діденко радить українцям з середини тижня більше гуляти на свіжому повітрі, харчуватися помірно і правильно, а також вживати якомога менше напоїв, що бадьорять.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що завтра, 5 липня, очікується спекотна погода на всій території України. Однак у деяких регіонах можуть бути короткочасні дощі, іноді навіть грози.

Вночі у західних регіонах, а також на Житомирщині та у Вінницькій області, можуть пройти короткочасні дощі, іноді з грозами. Вдень опади можливі у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.

Вітер мінливий, 3–8 м/с, при грозах місцями пориви 15–20 м/с.