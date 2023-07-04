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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра будет жарче всего

4 июля 2023 21:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 5 июля - где будет жарче всего
Прогноз погоды на 5 июля. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 5 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какой будет погода в Украине

По словам Диденко, днем температура воздуха будет достигать 26–31 градуса тепла. На юге и на востоке ожидается 30–34 градуса тепла, а в западных областях будет 24–29 градусов тепла.

Также на западе, севере и в Винницкой области ожидаются грозовые дожди. На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве ожидаются осадки в виде дождей с грозами. Днем будет 30 градусов тепла.

"Ослабление жары вместе с летними дождями — ориентировочно 7–8 июля. Когда жара будет сменяться прохладой, а солнце ливнями с грозой и ветром, то и головы наши соответственно будут реагировать", — говорит народный синоптик.

Советы от Натальи Диденко

Наталья Диденко советует украинцам с середины недели больше гулять на свежем воздухе, питаться умеренно и правильно, а также употреблять поменьше бодрящих напитков.

Погода
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что завтра, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода по всей территории Украины. Однако в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, иногда даже грозы.

Ночью в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях, могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозами. Днем осадки возможны в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, при грозах местами порывы 15–20 м/с.

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