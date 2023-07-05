В мире зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений
Понедельник и вторник 3-4 июля были самыми жаркими днями, когда-либо регистрировавшимися во всем мире. Температура воздуха превысила 35°C и достигла 50°C.
Об этом сообщает Reuters.
Температурный рекорд в мире
Средняя глобальная температура достигла 17,01 градуса по Цельсию, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92°C.
Больше всего от жары в последние дни страдает юг США. В Китае зафиксировали 35°C, а в Африке отметка на термометре достигла 50°C.
Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская научно-исследовательская база имени Вернадского на Аргентинских островах белого континента недавно побила июльский температурный рекорд — 8,7°C.
Напомним, последний погодный рекорд в Украине был зафиксирован в Киеве 2 июня. Тогда в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.