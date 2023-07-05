В мире зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Люди в жару купаются в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Понедельник и вторник 3-4 июля были самыми жаркими днями, когда-либо регистрировавшимися во всем мире. Температура воздуха превысила 35°C и достигла 50°C.

Об этом сообщает Reuters.

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Средняя глобальная температура достигла 17,01 градуса по Цельсию, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92°C.

Больше всего от жары в последние дни страдает юг США. В Китае зафиксировали 35°C, а в Африке отметка на термометре достигла 50°C.

Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская научно-исследовательская база имени Вернадского на Аргентинских островах белого континента недавно побила июльский температурный рекорд — 8,7°C.

Напомним, последний погодный рекорд в Украине был зафиксирован в Киеве 2 июня. Тогда в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.