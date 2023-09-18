Погода в Украине сегодня, 18 сентября - сборный прогноз от синоптиков

Плохая видимость: синоптики предупредили, какие области сегодня накроют туманы
Сегодня, 18 сентября, в Украине ожидается без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами возможен туман. Столбики термометров ночью могут опуститься до 9 градусов тепла.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 18 сентября
Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет теплая погода. Осадков не предполагается.
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 8 — 13 °С; днем 22 — 27 °С;
- на высокогорье Карпат 16 — 21 °С.
"Следующая неделя в Украине будет вся теплая и сухая, только в среду (один день) атмосфера придвинется ближе дождями и небольшим похолоданием на западе и севере", — написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве и Киевской области 18 сентября
В столице будет теплая погода без осадков. Временами переменная облачность.
"Погода ближайшая будет без жары и без чувствительного холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами — без "измены", на все вкусы", — отмечает синоптик Наталья Диденко.
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью 8 — 13°С,
- днем 22 — 27°С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью 10 — 12°С,
- днем около 25°С.
Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023 — 2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.