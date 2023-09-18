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Плохая видимость: синоптики предупредили, какие области сегодня накроют туманы

18 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 18 сентября - сборный прогноз от синоптиков
Мотоциклист едет в тумане по дороге. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 сентября, в Украине ожидается без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами возможен туман. Столбики термометров ночью могут опуститься до 9 градусов тепла.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 18 сентября

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет теплая погода. Осадков не предполагается.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 8 — 13 °С; днем 22 — 27 °С;
  • на высокогорье Карпат 16 — 21 °С.
Прогноз погоды на 18 сентября.
Погода в Украине на 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

"Следующая неделя в Украине будет вся теплая и сухая, только в среду (один день) атмосфера придвинется ближе дождями и небольшим похолоданием на западе и севере", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и Киевской области 18 сентября

В столице будет теплая погода без осадков. Временами переменная облачность.

"Погода ближайшая будет без жары и без чувствительного холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами — без "измены", на все вкусы", — отмечает синоптик Наталья Диденко.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью 8 — 13°С,
  • днем 22 — 27°С.
Прогноз погоды на 18 сентября в Киевской области.
Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog 18 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью 10 — 12°С,
  • днем около 25°С.
Прогноз погоды в Киеве 18-24 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 18 — 23 сентября. Фото: скриншот

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023 — 2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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