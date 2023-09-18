Погода в Україні сьогодні, 18 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Погана видимість: синоптики попередили, які області сьогодні накриють тумани
Сьогодні, 18 вересня, в Україні очікується суха погода без опадів. Водночас вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями можливий туман. Стовпчики термометрів вночі можуть опуститися до 9 градусів тепла.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 18 вересня
Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні буде тепла погода. Опадів не передбачається.
Вітер південний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 8 — 13 °С; вдень 22 — 27 °С;
- на високогір'ї Карпат 16 — 21 °С.
"Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу (один день) атмосфера присунеться ближче дощами і невеликим похолоданням на заході та півночі", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у Києві та Київській області 18 вересня
Сьоголні у столиці буде тепла погода без опадів. Подекуди мінлива хмарність.
"Погода найближча буде без спеки і без дошкульного холоду, суха, із переважаючим сонцем, ранковими туманами — без "зради", на всі смаки", — зазначає синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер південний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі 8 — 13°С,
- вдень 22 — 27°С.
Температура повітря у Києві:
- вночі 10 — 12°С,
- вдень близько 25°С.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023 — 2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.