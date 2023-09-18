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Погана видимість: синоптики попередили, які області сьогодні накриють тумани

18 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 18 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Мотоцикліст їде у туман по дорозі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 вересня, в Україні очікується суха погода без опадів. Водночас вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями можливий туман. Стовпчики термометрів вночі можуть опуститися до 9 градусів тепла.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 18 вересня

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні буде тепла погода. Опадів не передбачається.

Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 8 — 13 °С; вдень 22 — 27 °С;
  • на високогір'ї Карпат 16 — 21 °С.
Прогноз погоди на 18 вересня
Погода в Україні на 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

"Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу (один день) атмосфера присунеться ближче дощами і невеликим похолоданням на заході та півночі", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та Київській області 18 вересня

Сьоголні у столиці буде тепла погода без опадів. Подекуди мінлива хмарність. 

"Погода найближча буде без спеки і без дошкульного холоду, суха, із переважаючим сонцем, ранковими туманами — без "зради", на всі смаки", — зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі 8 — 13°С,
  • вдень 22 — 27°С.
Прогноз погоди на 18 вересня у Київській області
Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog 18 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря у Києві:

  • вночі 10 — 12°С,
  • вдень близько 25°С.
Прогноз погоди у Києві 18-24 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 18 — 23 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023 — 2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

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