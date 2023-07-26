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Зонтики не помогут: синоптики прогнозируют страшные ливни в нескольких областях

26 июля 2023 05:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 26 июля
Девушка идет по улице во время сильной грозы. Фото: УНИАН / Агеев Андрей
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 июля, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухая жаркая погода.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 26 июля

Сегодня по всей территории Украины переменная облачность. В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди, а также грозы. Ночью на Волыни, Ровенщине и Житомирской области, днем местами на Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что ночью в Карпатах днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет +17-22 °C, днем +27-32 °C, на юге Одесской области и в Крыму до +35 °C, в западных и Житомирской областях +21-26 °C. В Карпатах ночью +11-16 °C, днем +16-21 °C.

Прогноз погоды на 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днем порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +17-22 °C, днем +27-32 °C. В Киеве ночью +20-22 °C, днем +27-29 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Сегодня, по словам народного синоптика Наталки Диденко, предполагаются кратковременные дожди в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровщины и значительной части Полтавщины. Важно, что осадки будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха в восточных областях, на юге Украины, Днепропетровщине и восточных районах Полтавщины +28-33 °C; в западных областях +22-26 °C; в северных областях — в Житомирской области до +25 °C, в Черниговской области +26-28 °C, в Сумской области до +30 °C; в центральных областях +29-32 °C, в Винницкой области +27 °C.

Действие циклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что сегодня, 26 июля, в Киевской области ожидается жаркая температура воздуха. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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